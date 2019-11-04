В Гонконге мужчина устроил кровавую резню в торговом центре

Фото: scmp.com

По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия разгневанной толпой, которая сильно избила его.

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Ранее в Гонконге демонстранты, против которых ранее применили газ, водометы и резиновые пули, подожгли станции метро и некоторые здания, в том числе здание официального китайского информационного агентства Xinhua.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

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Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Керри Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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