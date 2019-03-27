Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами

Сегодня, 04:29

По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" – вооруженных проправительственных группировок

Фото: AFP
В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/adf/225/5c9adf225e5c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/adf/225/5c9adf225e5c1.jpg Другие страны По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" - вооруженных проправительственных группировок

Автомобиль временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо забросали камнями и петардами, когда политик покидал здание Национальной ассамблеи в Каракасе, сообщает El Nacional.

По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" - вооруженных проправительственных группировок.

Отмечается, что политик в результате нападения не пострадал, его автомобиль смог продолжить движение.

Издание утверждает, что активисты также угрожают депутатам, находящимся в здании парламента.

Ранее Гуайдо назвал присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции.По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авто, Венесуэла, камни, петарды, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

Сегодня, 01:44

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии"

В Венесуэле появятся военные базы России: у Гуайдо раскрыли цели Кремля

Вчера, 20:54

Интересы России определяются исключительно геополитикой, считает представитель Хуана Гуайдо в Колумбии

Вашингтон не потерпит: Болтон прокомментировал прибытие российских военных в Венесуэлу

Вчера, 03:47

Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы, – заявил Болтон

Гуайдо настаивает, что новый блэкаут в Венесуэле произошел из-за перегрузки в системе подстанций

Вчера, 02:05

Политик обвинил правительство в том, что оно "не способно найти решение кризиса"

Власти Венесуэлы назвали кибератаку причиной нового "блэкаута"

Вчера, 00:33

Это первый комментарий властей по этому вопросу

В Конгрессе одобрили выделение Венесуэле 300 млн долларов в течение двух лет

Вчера, 00:27

Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись к президенту Дональду Трампу

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Что пишут в Европе о поражении сборной России

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

Когда наступает биологическая старость человека?

Скончался известный украинский актер

Звон в ушах – предвестник многих болезней

Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

В соцсетях издеваются над Хабибом (видео)