В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами
По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" – вооруженных проправительственных группировок
Автомобиль временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо забросали камнями и петардами, когда политик покидал здание Национальной ассамблеи в Каракасе, сообщает El Nacional.
По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" - вооруженных проправительственных группировок.
Отмечается, что политик в результате нападения не пострадал, его автомобиль смог продолжить движение.
Издание утверждает, что активисты также угрожают депутатам, находящимся в здании парламента.
Ранее Гуайдо назвал присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции.По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".
Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".
Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.
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