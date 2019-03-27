В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами

По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" – вооруженных проправительственных группировок

Фото: AFP

В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/adf/225/5c9adf225e5c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/adf/225/5c9adf225e5c1.jpg 2019-03-27T04:29:02+02:00 Другие страны По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" - вооруженных проправительственных группировок

Автомобиль временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо забросали камнями и петардами, когда политик покидал здание Национальной ассамблеи в Каракасе, сообщает El Nacional.

По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" - вооруженных проправительственных группировок.

Отмечается, что политик в результате нападения не пострадал, его автомобиль смог продолжить движение.

Издание утверждает, что активисты также угрожают депутатам, находящимся в здании парламента.

Ранее Гуайдо назвал присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции.По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.

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