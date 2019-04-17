В Венесуэле из тюрьмы сбежали десятки заключенных
При побеге заключенные нанесли травмы двоим надзирателям и похитили оружие
Заключенные тюрьмы в муниципалитете Арисменди в венесуэльском штате Нуэва-Эспарта совершили массовый побег. Как сообщила во вторник газета "Насьональ", на волю сумели выбраться 60 человек.
При побеге заключенные нанесли травмы двоим надзирателям и похитили несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе четыре винтовки. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В марте 2018 года массовый побег произошел из изолятора полицейского управления в городе Маракай, столице штата Арагуа. На свободе оказался 21 заключенный, по горячим следам удалось задержать только одного сбежавшего.
Напомним, не так давно не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.
Кроме того, раннее в северо-западном регионе Камеруна около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы после того, как сумели прорваться через тюремные ворота и поджечь здание.
Также мы писали о том, как 25-летний мужчина, отбывавший срок за кражи в российском Снежногорске, ради свидания с любимой решился на побег.
А в Херсоне из-под стражи сбежал осужденный за разбой мужчина, который увлекался паркуром – несмотря на выстрелы часовых, он сумел преодолеть два забора, в три и четыре метра высотой, и скрылся.
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