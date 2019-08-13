В Венесуэле могут лишить иммунитета трех оппозиционных депутатов

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Верховный суд Венесуэлы направил запрос в Конституционную ассамблею страны с просьбой лишить парламентского иммунитета трех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине".

Судьи также намерены санкционировать обыски в офисах и домах парламентариев Хосе Герры, Томаса Гуанипы и Хуана Пабло Гарсии, которых они намерены лишить депутатской неприкосновенности. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилию".

В мае Конституционная ассамблея, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, лишила защиты от судебного преследования 15 депутатов парламента. Они обвиняются в измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, публичном призыве к несоблюдению законов и разжигании ненависти.

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Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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