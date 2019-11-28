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В Венесуэле предложили провести дебаты между президентом и лидером оппозиции

28 ноября, 03:44

С помощью дебатов Мадуро сможет объяснить «проблемы в экономике, коррупцию и нарушение прав человека»

/ Фото: AFP

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон, баллотировавшийся в 2018 году, предложил провести дебаты между действующим главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

"Давайте проведем публичные дебаты. Пусть встретятся Николас Мадуро и Хуан Гуайдо, чтобы обсудить выборы и решения кризиса", — написал политик на своей странице в Twitter.

По мнению оппозиционера, с помощью дебатов Мадуро сможет объяснить "проблемы в экономике, коррупцию и нарушение прав человека". "Гуайдо, в свою очередь, объяснит свое видение будущего и ошибки правительства, которые привели нас сюда к нынешней ситуации", — добавил он.

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Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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Венесуэла кризис дебаты Мадуро Гуайдо

Источник: ТАСС

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