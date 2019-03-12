В Венесуэле разбился самолет с военными – СМИ

На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант

Фото: wikipedia

В Венесуэле разбился самолет с военными – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/75f/c40/5c875fc40a18d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/75f/c40/5c875fc40a18d.jpg 2019-03-12T09:32:00+02:00 Другие страны На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант

Легкий самолет модели Cessna 206 в понедельник разбился в районе Гран Сабана в штате Боливар на востоке Венесуэлы. На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант, сообщила газета El Nacional.

Пока неизвестно, удалось ли кому-то из военнослужащих выжить. Сведений о причинах падения самолета обнародовано не было. Официального подтверждения информации об авиационном происшествии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

По словам представителей авиакомпании, "погибли 32 кенийца, а также 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США, семь – Великобритании, семь – Франции, шесть – Египта, пять- Нидерландов, четыре – Индии, четыре – Словакии, трое – Австрии, трое – Швеции, трое – России, двое – Марокко, двое – Испании, двое – Израиля, двое – Польши, по одному – Бельгии, Сербии, Норвегии, Ирландии, Индонезии, Йемена, Уганды, Судана, Руанды, Сомали, Того, Мозамбика, Туниса, Саудовской Аравии". Еще четверо пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании. Восемь членов экипажа – граждане Эфиопии.

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