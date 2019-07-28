В Венесуэле заявили о готовности к "абсолютной" войне с США

Глава Конституционной ассамблеи уверен в объединении граждан страны в случае боевых действий

Фото: AFP

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо во время выступления в Каракасе заявил о готовности вести "абсолютную войну" с Соединенными Штатами.

"Мы готовы [к войне] сегодня и говорим это без какого-либо высокомерия. Если они [США] хотят, абсолютная война [объединит] всех наших людей для защиты нашей родины и нашего мира", – заверил политик.

Кабельо отметил также, что если американские морские пехотинцы вторгнутся в Венесуэлу, то "проблемой для них станет уйти из нее [живыми]".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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