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В Венесуэле заявили о предотвращении в стране переворота

27 июня, 00:19

Якобы группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда

Фото: AFP

Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил министр информации страны Хорхе Родригес.

Группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда, освободить из заключения Рауля Бодуэля, перевезти его в студию национального телевидения, откуда в эфире провозгласить его президентом Венесуэлы.

Рауль Бодуэль – отставной генерал и бывший министр обороны при президенте Уго Чавесе. В октябре 2008 года он был арестован и обвинен в растрате $14 млн за время работы министром. В мае 2010 года военный суд приговорил Бодуэля к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В январе 2017 года он снова был арестован по обвинению в планах свержения правительства.

По словам Родригеса, переворот планировался при участии Колумбии, Чили и США. Он добавил, что в распоряжении военной прокуратуры Венесуэлы уже есть признательные показания некоторых заговорщиков.

К подготовке этого переворота имели отношение отставные военные. Они в частности получали деньги за разглашение конфиденциальной информации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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Тег Венесуэла, попытка переворот

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Интерфакс

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