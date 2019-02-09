В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя

20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин

Фото: Pixabay

В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e1d/432/5c5e1d432cf81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e1d/432/5c5e1d432cf81.jpg 2019-02-09T02:38:00+02:00 Другие страны 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин

В с.Васильевка Тывровского района Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя, предварительная причина смерти – отравление продуктами горения ковра, сообщила пресс-служба полиции области.

"Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГУ ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. По возвращению обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

Отмечается, что мать воспитывала детей самостоятельно, на учете в социальных службах не состояла.

По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Ранее мы писали, что в Херсонской области в частном одноэтажном доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибли двое детей.

Напомним, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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