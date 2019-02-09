В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя
20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин
В с.Васильевка Тывровского района Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя, предварительная причина смерти – отравление продуктами горения ковра, сообщила пресс-служба полиции области.
"Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГУ ГСЧС", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. По возвращению обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.
Отмечается, что мать воспитывала детей самостоятельно, на учете в социальных службах не состояла.
По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
Ранее мы писали, что в Херсонской области в частном одноэтажном доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибли двое детей.
Напомним, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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