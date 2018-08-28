В Японии еще двое людей погибли от аномальной жары

Сегодня, 17:47

Сверхвысокая температура – 41 градус по Цельсию – сохраняется


В Японии продолжается аномальная жара. Сегодня от теплового удара там погибли два человека. А за последнюю неделю – шесть тысяч японцев попали в больницы.

Количество пострадавших растет, – отметили в Главном пожарном управлении Японии. А сверхвысокая температура – 41 градус по Цельсию – сохраняется. Держится она с конца июня, за это время из-за жары уже погибли десятки людей. И синоптики прогнозируют – снижение температуры следует ожидать не ранее, чем в середине сентября.

Ранее в Японии 13 человек погибли и свыше 71 тысячи человек были госпитализированы с мая по август из-за небывалой жары. Об этом сообщили в министерство по административным делам и коммуникациям страны.

По данным ведомства, за прошедшие три месяца с тепловыми ударами в больницах оказались 71266 человек, что почти на 15 тысяч больше предыдущего рекорда, установленного летом 2013 года.

В министерстве добавили, что за прошлую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов Цельсия, в некоторых областях периодически фиксируется температура в 40 градусов.

Как известно, аномальная жара охватила также Францию и Канаду.
Япония, жара, температура воздуха, погибшие, тепловой удар
Источник:

"Сегодня"

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