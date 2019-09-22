В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек, отменены более 300 авиарейсов

/ Фото: AFP

По меньшей мере 19 жителей южной японской префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна "Тапа", который прошел в непосредственной близости от региона. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Эн-эйч-кей.

Японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 запланированных на сегодня рейса между Окинавой и главным островом Хонсю. Изменения в расписании коснулись и юго-западного острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм.

Вызванный тайфуном сильный ветер повредил линии электропередачи на Окинаве. Без света там по-прежнему остаются около 1,8 тысячи домов. По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру текущего дня. В некоторых префектурах там может выпасть до 300 мм осадков.

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"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов — 50 м/с. В результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

Кроме того, мы писали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек. Ожидается, что число погибших может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. "Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы.

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