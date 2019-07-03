В Японии могут эвакуировать целый город из-за наводнения

В городе, как сообщила администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей

Фото: pexels.com

Все население японского города Кагосима в количестве почти 595 тысяч человек получило в среду указание об экстренной эвакуации из своих жилищ в связи с угрозой оползней и наводнений. Они могут быть вызваны продолжающимися в этом районе мощными ливневыми дождями, передает телеканал NHK.

В городе, как сообщила администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

За сутки в городе Кагосима, по данным национального Метеорологического управления, может выпасть до 900 мм осадков.

Юго-запад Японии сейчас заливают дожди, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца недели.

Напомним, что ранее около 115 тысяч жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Ранее сообщали и о трагедии в Израиле, где в результате паводка унесло автобус с группой студентов, часть из которых погибла.

Также сообщалось и проливных дождях в Болгарии, которые вызвали наводнение в районе города Тетевен.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Японии могут эвакуировать целый город из-за наводнения". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"