Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Японии могут эвакуировать целый город из-за наводнения

3 июля, 04:45

В городе, как сообщила администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей

Фото: pexels.com

Все население японского города Кагосима в количестве почти 595 тысяч человек получило в среду указание об экстренной эвакуации из своих жилищ в связи с угрозой оползней и наводнений. Они могут быть вызваны продолжающимися в этом районе мощными ливневыми дождями, передает телеканал NHK.

В городе, как сообщила администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

За сутки в городе Кагосима, по данным национального Метеорологического управления, может выпасть до 900 мм осадков.

Юго-запад Японии сейчас заливают дожди, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца недели.

Напомним, что ранее около 115 тысяч жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Ранее сообщали и о трагедии в Израиле, где в результате паводка унесло автобус с группой студентов, часть из которых погибла.

Также сообщалось и проливных дождях в Болгарии, которые вызвали наводнение в районе города Тетевен.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, дождь, эвакуация, ливень

Вы сейчас просматриваете новость " В Японии могут эвакуировать целый город из-за наводнения". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японию заливают дожди: почти 850 тысяч человек получили уведомление об эвакуации

Вчера, 06:07

Особо тревожная ситуация сложилась на юге острова Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима

В Японии 115 тысяч человек эвакуируют из-за угрозы наводнения и тайфуна

26 июня, 09:02

Остров Окинава сейчас заливают сильные дожди, вызванные приближением тайфуна

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

Девушка ловко вскочила в окно своего авто, предотвратив угон

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Названы самые надежные и проблемные подержанные авто-"паркетники"

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

В 1965-м нападающего «Спартака» посадили на 10 лет

Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо

Суд продлил срок Кокорина и Мамаева еще на полгода

Гимн Украины во время награждения Хижняка

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

10 пород кошек с самым трудным характером

Когда у человека наступает старость

6 привычек, которые программируют на бедность
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь