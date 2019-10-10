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В Японии могут остановить движение поездов в связи с тайфуном

10 октября, 05:34

Объявление о возможном прекращении движения поездов призвано предотвратить хаотичное скопление пассажиров на вокзалах

/ Фото: windy.com

Крупнейшая в Японии железнодорожная компания JR East объявила, что в субботу и воскресенье может остановить движение поездов в зоне Большого Токио в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис" — уже 19-го в нынешнем году в северо-западной части Тихого океана. Об этом говорится в сообщении на интернет-сайте корпорации.

Объявление о возможном прекращении движения поездов призвано предотвратить хаотичное скопление пассажиров на вокзалах и обеспечить безопасность жителей района, где проживает в общей сложности более 30 млн человек. Это должно также позволить людям заранее перенести или отменить мероприятия, намеченные на предстоящие выходные.

Ранее национальное Метеорологическое управление официально предупредило, что тайфун "Хагибис" 12 и 13 октября пройдет по основной территории Японии и, возможно, нанесет удар непосредственно по столице страны.

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В настоящее время власти прибрежных районов Токио и прилегающего к нему с юга города Иокогама уже принимают спешные меры по укреплению побережья и расположенных на нем построек. Как сообщает телеканал Эн-эйч-кей. к настоящему времени в зонах возможного затопления уложены тысячи мешков с песком. Создаются также посты наблюдения за ситуацией на наиболее опасных участках.

При канцелярии премьер-министра страны работает кризисный штаб, призванный координировать деятельность различных ведомств по предотвращению возможного ущерба от стихийного бедствия.

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В настоящее время тайфун "Хагибис" движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с.

Наиболее тяжелые последствия в нынешнем году вызвал в Японии тайфун "Факсай", 15-й в сезоне. В первой половине сентября в результате вызванных им оползней и наводнений погибли три человека, 60 пострадали. Без электроэнергии в районе Токио на время остались 460 тыс. домов.

Напомним, недавно на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.

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Япония погода поезда тайфун Токио

Источник: ТАСС

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