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В Японии могут закрыть школы из-за коронавируса

25 февраля, 02:32

Это может касаться школ в тех префектурах и муниципальных районах, где были выявлены инфицированные

Японские власти могут рекомендовать образовательным учреждениям страны приостановить проведение занятий в том случае, если распространение коронавируса в Японии выйдет на более серьезный уровень. Об этом заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

По данным агентства Киодо, это может касаться школ в тех префектурах и муниципальных районах, где были выявлены инфицированные, даже если никто из учащихся школ не заболел.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

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Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

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На Diamond Princess находились 25 украинцев – все члены экипажа. Двое из них – мужчина и женщина, которые являются членами экипажа, – заразились коронавирусом.

19 февраля первая группа пассажиров после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама. По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

20 февраля два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess умерли.

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Япония школа коронавирус

Источник: ТАСС

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