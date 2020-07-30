В Японии мощный взрыв разрушил ресторан: есть погибший, много раненых (фото)

В ресторане в японской префектуре Фукусима произошел мощный взрыв – он практически полностью разрушил здание.

Как сообщает Kyodo News, ЧП случилось в городе Корияма. Из-за взрыва один человек погиб, еще минимум 18 – получили ранения. По словам местных пожарных служб и полиции, причиной взрыва стала утечка газа. Также известно, что спасатели обнаружили на месте происшествия шесть баллонов с пропаном, в трех из которых были обнаружены следы утечки газа.

Отметим, что взрыв был такой силы, что не только уничтожил ресторан, но и повредил соседние здания.

"Я услышал звук, будто что-то упало на мой дом, и почувствовал сильное дрожание", – рассказал о случившемся местный житель.

Напомним, не так давно в центре Лос-Анджелеса в США загорелось нежилое здание на улице Бойд-стрит – после начала пожара там произошел взрыв. Из-за происшествия сильно пострадали 11 пожарных, которые находились в здании в момент взрыва.

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