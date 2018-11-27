В Японии произошло землетрясение, объявлялась угроза цунами

О пострадавших или разрушениях информации не поступало

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, объявлялась угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Сильные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной части страны, включая префектуры Тиба, Ибараки и столичный регион.

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Напомним, в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение было зафиксировано в 148 км к северо-востоку от Багдада и в 101 км от иранского города Илам. Очаг стихии залегал на глубине 40 км.

Кроме того, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.