Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Японии стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса

21 мая, 05:32

Елена Кузьмич

Число новых случаев заражения в неделю не превышает показателя 0,05 на 100 тыс. жителей

Ситуация с распространением коронавирусав западном японском регионе Кансай, куда, в том числе входят густонаселенные префектуры Киото, Осака и Хёго, стабилизировалась, что делает уместным решение отменить там режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"14 мая мы решили отменить режим ЧС в 39 префектурах и оставить его в других 8. Что касается этих 8 префектур, то мы провели анализ данных о ситуации с заражением и пришли к выводу, что будет уместным снять режим ЧС в Киото, Осаке и Хёго", — сказал он. По словам министра, ситуация с распространением вируса там стабилизировалось и число новых случаев заражения в неделю не превышает показателя 0,05 на 100 тыс. жителей. Кроме того, медицинские учреждения в этом регионе не испытывают чрезмерной нагрузки и имеют дополнительные ресурсы.

Окончательно решение о снятии режима ЧС на западе Японии будет принято в течение дня по итогам заседания правительственного штаба по мерам против коронавируса.

Реклама

В тренде
Белые тапочки под Белым домом: в США прошла трогательная акция памяти погибших от COVID-19 медиков (фото)

Режим продолжит действовать в северной префектуре Хоккайдо, в Токио и соседних с ним префектурах Канагава, Тиба и Сайтама, которые формируют так называемую зону Большого Токио. Там пока не везде удалось добиться целевых показателей по снижению количества инфицированных. В частности, новые случаи заражения почти не фиксируются в префектурах Сайтама и Тиба, однако они тесно связаны с Токио в транспортном и экономическом плане, поэтому режим ЧС власти будут снимать только в отношении всего столичного региона.

Ранее сообщалось, что "карантинную тысячу"долларов выплатят каждой семье в Японии, независимо от дохода.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Япония заражение коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 20 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 20 маяЕвросоюз
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео
Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...