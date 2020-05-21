В Японии стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусав западном японском регионе Кансай, куда, в том числе входят густонаселенные префектуры Киото, Осака и Хёго, стабилизировалась, что делает уместным решение отменить там режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"14 мая мы решили отменить режим ЧС в 39 префектурах и оставить его в других 8. Что касается этих 8 префектур, то мы провели анализ данных о ситуации с заражением и пришли к выводу, что будет уместным снять режим ЧС в Киото, Осаке и Хёго", — сказал он. По словам министра, ситуация с распространением вируса там стабилизировалось и число новых случаев заражения в неделю не превышает показателя 0,05 на 100 тыс. жителей. Кроме того, медицинские учреждения в этом регионе не испытывают чрезмерной нагрузки и имеют дополнительные ресурсы.

Окончательно решение о снятии режима ЧС на западе Японии будет принято в течение дня по итогам заседания правительственного штаба по мерам против коронавируса.

Режим продолжит действовать в северной префектуре Хоккайдо, в Токио и соседних с ним префектурах Канагава, Тиба и Сайтама, которые формируют так называемую зону Большого Токио. Там пока не везде удалось добиться целевых показателей по снижению количества инфицированных. В частности, новые случаи заражения почти не фиксируются в префектурах Сайтама и Тиба, однако они тесно связаны с Токио в транспортном и экономическом плане, поэтому режим ЧС власти будут снимать только в отношении всего столичного региона.

Ранее сообщалось, что "карантинную тысячу"долларов выплатят каждой семье в Японии, независимо от дохода.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама