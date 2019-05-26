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В Японии столкнулись два грузовых судна: одно из них затонуло

26 мая, 11:00

Возможной причиной столкновения был густой туман

Фото: Pixabay

Два грузовых корабля столкнулись в водах японской префектуры Чиба недалеко от восточного побережья страны. Об инциденте сообщила пресс-служба береговой охраны Японии.

В результате столкновения судно Sensho Maru затонуло. Спасатели начали поиск членов экипажа.

Газета Asahi уточнила, что четыре моряка с Sensho Maru пропали без вести, капитану удалось спастись. Судно перевозило 1300 тонн стали.

Одной из причин его столкновения с другим грузовым кораблем Sumiho Maru мог стать сильный туман, рассказали газете в береговой охране. На Sumiho Maru пострадавших нет.

Напомним, мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.


Кроме этого, у берегов Франции 29 апреля произошел пожар на борту пассажирского судна. Об этом сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

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Тег утонул, столкновение, судно, грузовой корабль

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