Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

У берегов Франции горело судно с тысячей людей на борту

29 апреля, 14:30

Пожар удалось ликвидировать в течение часа

Фото: twitter.com/premaratlant
Фото: twitter.com/premaratlant.

У берегов Франции в понедельник, 29 апреля, произошел пожар на борту пассажирского судна. Об этом сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья.

"В 04:00 (05:00 по Киеве) команда следовавшего из Плимута (Великобритания) в Сантандер (Испания) судна оповестила региональный оперативный центр спасения о том, что в одном из машинных отсеков вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

"Под руководством морского префекта Атлантики, был подготовлен вертолет с командой пожарных моряков, а также спасательный буксир. В 04:40 с корабля поступило сообщение о том, что пожар потушен, управление судном не потеряно", – отметили в префектуре.

Как уточняет AFP, в настоящий момент корабль направляется в один из портов департамента Финистер. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

Напомним, в порту Нидерландов столкнулись корабли. Авария с круизным лайнером и пришвартованным кораблем случилась в порту Роттердама. Не менее шести человек получили ранения.

Также мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.


В прошлом году произошла авария с кораблями Военно-морских сил США у восточного побережья страны - во время пополнения запасов ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, корабль, возгорание, судно

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Франции горело судно с тысячей людей на борту". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Корреспондент

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар вблизи аэропорта Лондона: появились детали, фото и видео

Сегодня, 10:34

Спасатели перекрыли движение транспорта, а людям советуют не открывать окна из-за сильного задымления

В Днепропетровской области произошел пожар на территории завода

Сегодня, 05:40

Пламя охватило 50 "квадратов" предприятия

После пожара в Нотр-Даме в домах парижан мог осесть опасный свинец

Сегодня, 03:43

Городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах

Самолет с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

Сегодня, 00:44

Возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей

Представлены ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook 14

10 жизненных советов от вашего… кота

Реку Почайна уничтожают ради новой дороги

Португалия - Украина 0:0. Пресс-конференция Андрея Шевченко

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

10 звездных пар, которые странно смотрятся вместе

15 самых жутких и странных существ на планете

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Сегодня, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Сегодня, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Как быть стильной после 50

Выступление Медведевой в откровенном наряде. Видео