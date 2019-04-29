У берегов Франции горело судно с тысячей людей на борту

Пожар удалось ликвидировать в течение часа

Фото: twitter.com/premaratlant.

У берегов Франции в понедельник, 29 апреля, произошел пожар на борту пассажирского судна. Об этом сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья.

"В 04:00 (05:00 по Киеве) команда следовавшего из Плимута (Великобритания) в Сантандер (Испания) судна оповестила региональный оперативный центр спасения о том, что в одном из машинных отсеков вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

"Под руководством морского префекта Атлантики, был подготовлен вертолет с командой пожарных моряков, а также спасательный буксир. В 04:40 с корабля поступило сообщение о том, что пожар потушен, управление судном не потеряно", – отметили в префектуре.

Как уточняет AFP, в настоящий момент корабль направляется в один из портов департамента Финистер. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

Напомним, в порту Нидерландов столкнулись корабли. Авария с круизным лайнером и пришвартованным кораблем случилась в порту Роттердама. Не менее шести человек получили ранения.

Также мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

В прошлом году произошла авария с кораблями Военно-морских сил США у восточного побережья страны - во время пополнения запасов ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами.

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