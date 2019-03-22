Трагедия с паромом в Ираке: количество погибших продолжает расти
Чиновники провинции Ниневия сообщили, что в результате кораблекрушения на реке Тигр погибли более 100 человек
Количество погибших в результате кораблекрушения в Ираке превысило 100 человек. Как сообщил в местном совет Ниневии, жертвами затопления пассажирского парома на реке Тигр вблизи города Мосул стали 103 человека.
"Количество погибших возросло до 103, еще около 50 человек до сих пор ищут", – заявил представитель администрации Газван аль-Дауди, предположив, что на борту судна могли находиться около 200 пассажиров.
Напомним, ранее сообщалось о 93 погибших и 55 спасенных.
Как уже сообщалось, катастрофа произошла во время празднования прихода весны. По предварительным данным, причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.
Кроме того, большое количество жертв объясняют сильным течением на реке Тигр, где произошло кораблекрушение, и тем, что большинство погибших были детьми.
Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди уже выразил свои соболезнования близким погибших и приказал немедленно расследовать обстоятельства случившегося.
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