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В Японии в школьных учебниках южные Курилы укажут как "исконные территории"

Сегодня, 09:07

Также как "исконные территории" будут указаны острова Сенкаку и Такэсима

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Японии в школьных учебниках южные Курилы укажут как "исконные территории" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg Другие страны Также как "исконные территории" будут указаны острова Сенкаку и Такэсима

Правительство Японии дало указание обозначить в учебниках обществоведения для 3-6 классов как "исконные территории страны" не только южную часть Курил, но также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет споры с властями соответственно Китая и Южной Кореи. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Киодо.

По его данным, до сих пор термин "исконные территории Японии" во всех школьных учебниках последовательно применялся только по отношению к южной части Курил. В то же время подход Токио к ситуации вокруг Сенкаку и Такэсима подробно излагался только в пособиях для старшеклассников. Теперь ситуацию решено исправить в соответствии с "курсом правительства на то, чтобы решительно отстаивать позицию Японии в отношении территорий", отмечает Киодо.

Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ сделал жесткое заявление по южным Курилам, сказав, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.

Кроме того, как стало известно, Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

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Тег Япония, Курилы, Южные Курилы

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ТАСС

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