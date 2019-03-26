В Японии в школьных учебниках южные Курилы укажут как "исконные территории"
Также как "исконные территории" будут указаны острова Сенкаку и Такэсима
Правительство Японии дало указание обозначить в учебниках обществоведения для 3-6 классов как "исконные территории страны" не только южную часть Курил, но также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет споры с властями соответственно Китая и Южной Кореи. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Киодо.
По его данным, до сих пор термин "исконные территории Японии" во всех школьных учебниках последовательно применялся только по отношению к южной части Курил. В то же время подход Токио к ситуации вокруг Сенкаку и Такэсима подробно излагался только в пособиях для старшеклассников. Теперь ситуацию решено исправить в соответствии с "курсом правительства на то, чтобы решительно отстаивать позицию Японии в отношении территорий", отмечает Киодо.
Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ сделал жесткое заявление по южным Курилам, сказав, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.
Кроме того, как стало известно, Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.
Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.
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