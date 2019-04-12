Япония приступила к подводным поискам обломков истребителя F-35A

Перед крушением самолет не посылал сигналов бедствия

Фото: Wikipedia

Власти Японии начали подводные поиски обломков истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник разбился в Тихом океане в районе северной японской префектуры Аомори. Об этом в пятницу объявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Мы хотим как можно скорее установить место крушения", — приводит его слова агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что перед крушением самолет не посылал сигналов бедствия. Самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. В настоящее время в круглосуточном режиме продолжаются поиски пилота.

Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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