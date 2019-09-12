В Японии задержали вора с феноменальной памятью

В Японии разоблачили вора с феноменальной памятью – Юсуке Танигучи, кассир одного из торговых центров, обчистил 1300 пластиковых банковских карточек.

Как выяснили полицейские, когда клиенты рассчитывались за товары, мужчина запоминал данные с каждой кредитки – имя, фамилию, номер, срок действия и цифры на обороте.

Позже всю информацию он переносил в специальную тетрадь, а потом действовал по уже традиционной схеме: звонил в банк и менял пин-код, а также, имея все необходимые данные, делал покупки в интернете.

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Потом, для получения наличных, он сдавал купленные товары в ломбард, а "погорел" он на двух дорогих сумках, которые заказал с доставкой на дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили мошенников, присваивавших деньги онкобольных людей.

Напомним, в Украине активизировались разного рода аферисты, в том числе и те, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.

Также сообщалось, что мошенник в Полтаве обманул туристов на миллион гривен. Больше смотрите в сюжете:

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