В Японии задержали вора с феноменальной памятью

В Японии разоблачили вора с феноменальной памятью – Юсуке Танигучи, кассир одного из торговых центров, обчистил 1300 пластиковых банковских карточек.
Как выяснили полицейские, когда клиенты рассчитывались за товары, мужчина запоминал данные с каждой кредитки – имя, фамилию, номер, срок действия и цифры на обороте.
Позже всю информацию он переносил в специальную тетрадь, а потом действовал по уже традиционной схеме: звонил в банк и менял пин-код, а также, имея все необходимые данные, делал покупки в интернете.
Потом, для получения наличных, он сдавал купленные товары в ломбард, а "погорел" он на двух дорогих сумках, которые заказал с доставкой на дом.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили мошенников, присваивавших деньги онкобольных людей.
Напомним, в Украине активизировались разного рода аферисты, в том числе и те, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.
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