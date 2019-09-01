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В Йемене в результате авиаударов погибли более 50 военнопленных

1 сентября, 09:43

Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла шесть ударов

/ Фото: AFP

Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла серию ударов по тюрьме в Йемене. В результате погибли по меньшей мере 50 военнопленных. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление хуситов.

По данным источника, удары были нанесены по центральной провинции Дамар. Как информирует Reuters, всего было нанесено шесть ударов.

Напомним, ранее свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Алла") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Как сообщил телеканал "Аль-Хадас", целью удара был военный смотр.

Среди погибших – командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.

Также мы сообщали, что военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Отмечается, что авиаудары под руководством Саудовской Аравии стали поддержкой правительственных сил, которые ведут постоянную вооруженную конфронтацию с хуситами.

Кроме того, США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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