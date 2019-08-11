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В Йемене из-за столкновений погибли 40 человек

Сегодня, 14:36

Еще 260 людей получили ранения

/ Фото: AFP

В йеменском городе Аден в результате вооруженных столкновений погибли 40 человек, еще более 250 – получили ранения. Об этом сообщил координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

Координатор ООН отметила, что "сотрудники международных гуманитарных организаций, действующих в Йемене, находятся на местах и продолжат свои операции в этой стране". Она призвала конфликтующие стороны "выполнять обязательства, связанные с международным гуманитарным правом, и сделать все возможное для защиты мирных жителей".

"Наша главная задача сейчас - направить медицинские бригады для спасения раненых", - добавила Гранде.

Ранее мы сообщали, что отряды сепаратистов из Южного переходного совета взяли под свой контроль три армейские казармы в экономической столице Йемена, Адене и окружили президентский дворец.

Напомним, 8 августа сепаратисты из Южного переходного совета призвали к свержению правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемого Саудовской Аравией. После этого отряды сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адене и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции "Аль-Ислах".

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Йемен переворот погибшие столкновение пострадавшие

Источник: ТАСС

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