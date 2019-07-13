В Южной Азии из-за проливных дождей погибло почти полсотни человек
Проливные муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Индии, Непале и Бангладеш
В странах Южной Азии из-за муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни, погибли по меньшей мере 49 человек. В субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии, передает DW.
Сообщается, что в Непале погибло не менее 27 человек, в Бангладеш – по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам – не менее 6. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи человек вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах.
Кроме этого, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.
Сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь. Каждый год в результате наводнений погибают сотни людей.
Также мы сообщали о шести погибших в результате наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Ливни не прекращаются там уже почти неделю. В зоне затопления оказались более 800 тысяч человек.
Кроме того, в центральной Индонезии наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. Сотни гектаров сельхозугодий затоплены, а здания – снесены. Жители пострадавших районов были вынуждены покинуть свои дома.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Южной Азии из-за проливных дождей погибло почти полсотни человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате наводнения в Непале погибли 32 человека
Сильные проливные дожди в стране начались 11 июля
Масштабное наводнение в Китае: десятки погибших, фото, видео
Ущерб от непогоды на юге Поднебесной уже оценивается в 7,8 млрд долларов, но стихия не планирует отступать
Более 400 тысяч человек находятся в зоне наводнения в Индии: разрушены мосты и дороги
Вода продолжает наступать
На север Италии обрушился ураган: фото и видео последствий стихии
Больше всего от непогоды пострадал расположенный на побережье Адриатического моря городок Милано-Мариттима