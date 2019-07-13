Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Южной Азии из-за проливных дождей погибло почти полсотни человек

13 июля, 22:05

Проливные муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Индии, Непале и Бангладеш

Фото: AFP

В странах Южной Азии из-за муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни, погибли по меньшей мере 49 человек. В субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии, передает DW.

Сообщается, что в Непале погибло не менее 27 человек, в Бангладеш – по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам – не менее 6. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи человек вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах.

Кроме этого, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь. Каждый год в результате наводнений погибают сотни людей.

Также мы сообщали о шести погибших в результате наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Ливни не прекращаются там уже почти неделю. В зоне затопления оказались более 800 тысяч человек.

Кроме того, в центральной Индонезии наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. Сотни гектаров сельхозугодий затоплены, а здания – снесены. Жители пострадавших районов были вынуждены покинуть свои дома.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бангладеш, Индия, Непал, наводнение, Азия, дожди

Вы сейчас просматриваете новость " В Южной Азии из-за проливных дождей погибло почти полсотни человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате наводнения в Непале погибли 32 человека

Сегодня, 17:33

Сильные проливные дожди в стране начались 11 июля

Наводнение в Индии унесло жизни шести человек, появились фото

Сегодня, 10:56

В зоне затопления находятся 800 тысяч жителей

Масштабное наводнение в Китае: десятки погибших, фото, видео

Вчера, 13:40

Ущерб от непогоды на юге Поднебесной уже оценивается в 7,8 млрд долларов, но стихия не планирует отступать

Более 400 тысяч человек находятся в зоне наводнения в Индии: разрушены мосты и дороги

Вчера, 09:18

Вода продолжает наступать

На север Италии обрушился ураган: фото и видео последствий стихии

10 июля, 16:53

Больше всего от непогоды пострадал расположенный на побережье Адриатического моря городок Милано-Мариттима

Наводнение в Сибири: нашли тело еще одного погибшего

10 июля, 08:22

Пропавшими без вести числятся еще девять человек

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

Историческая победа Свитолиной на Уимблдоне. Видео

Златко Далич: Сборная России нас шокировала

Как избавиться от кротов на дачном участке

7 фактов об ускорении метаболизма

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Сегодня, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

Еще два комментатора ушли с «Матч ТВ» на Okko

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь