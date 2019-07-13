В Южной Азии из-за проливных дождей погибло почти полсотни человек

Проливные муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Индии, Непале и Бангладеш

Фото: AFP

В странах Южной Азии из-за муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни, погибли по меньшей мере 49 человек. В субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии, передает DW.

Сообщается, что в Непале погибло не менее 27 человек, в Бангладеш – по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам – не менее 6. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи человек вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах.

Кроме этого, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь. Каждый год в результате наводнений погибают сотни людей.

Также мы сообщали о шести погибших в результате наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Ливни не прекращаются там уже почти неделю. В зоне затопления оказались более 800 тысяч человек.

Кроме того, в центральной Индонезии наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. Сотни гектаров сельхозугодий затоплены, а здания – снесены. Жители пострадавших районов были вынуждены покинуть свои дома.

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