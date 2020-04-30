В Южной Корее из-за масштабного пожара на стройплощадке десятки рабочих погибли в давке

Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ

По меньшей мере 38 рабочих погибли и еще 10 получили ранения в результате пожара на строительной площадке склада недалеко от Сеула, где ранее в общежитии гостиничного типа также произошел масштабный пожар. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили пожарные власти Южной Кореи.

По их данным, пожар произошел в четырехэтажном здании в Инчхоне днем в среду. Потушить его удалось только к вечеру.

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Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ.

Свидетели происшествия отмечают, что слышали многочисленные взрывы.

"Огонь, похоже, распространился чрезвычайно быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не смогли эвакуироваться во время пожара", – заявили пожарные.

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На момент возгорания на площадке находились 78 человек, местонахождение большинства из которых до сих пор неизвестно. По предварительной версии, часть людей могла погибнуть из-за давки, которая образовалась после взрыва, сообщает Yonhap.

Полиция и пожарные проводят расследование, чтобы установить точную причину возгорания.

Видео: Reuters

Между тем, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел экстренное совещание и приказал правительственным чиновникам мобилизовать все имеющиеся ресурсы для проведения поисково-спасательной операции и спасения пострадавших, сообщает пресс-секретарь южнокорейского лидера Кан Мин Сок.

Президент выразил сожаление, что, несмотря на принятые меры, история со смертоносными пожарами повторяется.

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"Весьма прискорбно, что подобное происшествие повторилось вновь. Это означает, что мы не извлекли урока из предыдущих несчастных случаев", - отметил Мун Чжэ Ин.

Напомним, в декабре 2017 года в результате пожара в спортивном центре в городе Чечхон погибли 29 человек и еще 40 получили ранения. Тогда из-за трагедии Национальный олимпийский комитет (НОК) Кореи даже отменил этап эстафеты олимпийского огня в городе.

Также в январе 2018 года в больнице города Мирянг, Южная Корея, произошел крупный пожар. Власти страны назвали его наиболее разрушительным пожаром за последние 15 лет. От огня погиб 41 человек, более 80 сильно пострадали. Пожар случился всего за несколько недель до начала Олимпийских игр в стране.

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