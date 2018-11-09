В Южной Корее в гостинице вспыхнул пожар: погибли семь человек

Еще 12 человек в результате пожара пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии

В столице Южной Кореи Сеуле в общежитии гостиничного типа произошел масштабный пожар. Погибли по меньшей мере семь человек, 12 пострадали. Об этом сообщила пожарная служба Республики Корея.

Как выяснилось, огонь вспыхнул на последнем этаже трехэтажного здания в центре города. По словам свидетелей, пожар начался в комнате, расположенной рядом с выходом – жители третьего этажа не смогли эвакуироваться. Также в здании не было автоматической системой пожаротушения и противопожарных средств.

"На место оперативно прибыли пожарные расчеты, возгорание было ликвидировано спустя два часа", – рассказали в ведомстве.

На момент пожара в гостинице находилось около 50 постояльцев. Некоторые пострадавшие, по данным медиков, находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, что со временем жертв может стать больше. Местная прокуратура начала расследование инцидента.

Напомним, недавно на Тайване из-за пожара в больнице погибли девять человек. Пламя чудом не распространилось на другие этажи. Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание.

Кроме того, ранее пожар в отеле произошел в китайском городе Харбин в результате чего погибли 18 человек.