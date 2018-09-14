В Южной Корее студенты-уклонисты толстели, чтобы не служить

12 студентов-музыкантов из Южной Кореи поймали за безобидным, на первый взгляд, занятием – обменом рецептам калорийных блюд в мессенджере. Теперь им грозят проблемы, поскольку власти страны расценили как попытку "откосить" от армии.

Стоит отметить, что Южная Корея до сих пор юридически находится в состоянии войны с северным соседом, поэтому призыв обязателен, и все юноши в возрасте от 18 до 35 лет должны отдать долг родине. Служат они полтора года.

Годность призывника к службе определяет специальная комиссия, учитывая показатели его рост, зрение, образование и даже вес, и слишком толстых в армию не берут – они несут альтернативную гражданскую службу.

Теперь арестованным южнокорейским юношам-уклонистам грозит наказание – вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко продлил на один месяц осенний призыв в армию.

Мы уже писали о том, что в Генштабе это объяснили увеличением численности призывников для комплектования войск.

Также ранее стало известно о том, что в киевской городской администрации утвердили состав военной комиссии.