В Украине продлили осенний призыв в армию
Уклонистам придется на месяц дольше прятаться от военкомов
Президент Петр Порошенко приказал продлить срок военного призыва для украинских юношей в 2018 году с двух месяцев до трех.
Указ №274/2018 соответствующего содержания был опубликован 10 сентября на сайте главы государства.
Он регламентирует изменения в закон "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" (№33/2018).
Порошенко распорядился продлить осенний призыв еще на месяц, таким образом, он начнется в октябре, но вместо ноября закончится в конце декабря.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", – отмечается в президентском указе.
Напомним, что военной службе в Украине подлежат мужчины 20-27 лет, которые были признаны годными к строевой подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.
Ранее мы уже писали, что во время осеннего призыва в прошлом году украинские военкоматы должны были призвать почти 10,5 тыс юношей.
Напомним, в ноябре прошлого года десятки украинцев были осуждены за уклонение от службы в армии.
Кроме того мы также сообщали о том, как военкоматы охотятся за уклонистами, в том числе устраивая облавы в увеселительных заведениях.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине продлили осенний призыв в армию". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"