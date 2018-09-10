В Украине продлили осенний призыв в армию

Сегодня, 17:28

Уклонистам придется на месяц дольше прятаться от военкомов

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Президент Петр Порошенко приказал продлить срок военного призыва для украинских юношей в 2018 году с двух месяцев до трех.

Указ №274/2018 соответствующего содержания был опубликован 10 сентября на сайте главы государства.

Он регламентирует изменения в закон "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" (№33/2018).

Порошенко распорядился продлить осенний призыв еще на месяц, таким образом, он начнется в октябре, но вместо ноября закончится в конце декабря.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", – отмечается в президентском указе.

Напомним, что военной службе в Украине подлежат мужчины 20-27 лет, которые были признаны годными к строевой подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Ранее мы уже писали, что во время осеннего призыва в прошлом году украинские военкоматы должны были призвать почти 10,5 тыс юношей.

Напомним, в ноябре прошлого года десятки украинцев были осуждены за уклонение от службы в армии.

Кроме того мы также сообщали о том, как военкоматы охотятся за уклонистами, в том числе устраивая облавы в увеселительных заведениях.
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Источник:

"Сегодня"

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