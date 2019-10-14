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В США разбился канадский учебный самолет

14 октября, 03:29

Крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атлант

Фото: Фото: Alain Rioux/GFDL 1.2/wikipedia.org

Фото: Фото: Alain Rioux/GFDL 1.2/wikipedia.org

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Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США, где ранее экстренно сел самолет с двумя сотнями пассажиров. Об этом 13 октября сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на пастбище недалеко от города Брукс примерно в 13.30 (20.30 по киевскому времени). Пилот успешно катапультировался.

ВВС Канады, в свою очередь, уточнили в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", − указано в сообщении.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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Канада США крушение самолет авиашоу

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