В Южной Корее взорвалось грузовое судно, девять пострадавших: фото и видео

После взрыва огонь вспыхнул и перекинулся на еще одно судно

В южнокорейском порту Ульсан взорвалось и загорелось грузовое судно, на котором проводились ремонтные работы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере девять человек. Всего на борту крупнотоннажного судна Stolt Groenland в момент взрыва работали 25 человек.

Известно, что судно перевозило нефтепродукты. Огонь вспыхнул и распространился очень быстро, захватив корабль, пришвартованный рядом.

По информации корейского агентства, по состоянию на первую половину дня 28 сентября продолжаются работы по тушению огня и поиск нескольких членов экипажа. Береговая охрана расследует точную причину взрыва.

Напомним, ранее по меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья штата Калифорния. инцидент произошел у острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса.

Кроме этого, в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер. Инцидент случился 25 сентября на борту стоявшего на якоре в Тромсе рыболовного судна "Бухта Наездник". В результате ЧП траулер перевернулся и затонул. Портовая и береговая охрана Норвегии допускали возможность взрыва, что чревато жуткими последствиями – на борту траулера находились 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.

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