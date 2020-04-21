В Великобритании создадут книгу с благодарностью медикам за работу

В Великобритании, где начали массовое производство возможной вакцины от COVID-19, издадут книгу "100 историй, чтобы сказать вам спасибо". Это сборник писем самых известных людей страны, которые благодарят медиков за их работу во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что книга, посвященная работе Национальной службы здравоохранения Великобритании, выйдет в начале июля.

Такую ​​идею выдвинул врач, ставший писателем и комиком, – Алам Кей. Для того чтобы создать сборник благодарственных писем, автор обратился к известным людям страны. За неделю на его просьбу откликнулись сотни человек, среди которых музыкант Пол Маккартни, актриса Эмилия Кларк, писатель и телеведущий Стивен Фрай, футболист Питер Крауч и другие знаменитости.

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Каждый из них написал личную историю, в которой рассказал, как медики из Национальной службы здравоохранения изменили его жизнь.

Также отмечается, что все вырученные средства от продажи книги будут направлены на благотворительность.

По состоянию на 20 апреля в Великобритании зафиксировано 120 067 случаев заражения коронавирусом, 16 060 летальных исходов.

Напомним, Великобритания стала пятой страной в мире, где число умерших в результате коронавируса превысило 10 тысяч. Ранее отметку в 10 тысяч летальных исходов пересекли Испания, Италия, США и Франция.

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Кроме того, мы писали, что в Великобритании люди массово жгли вышки сети 5G. Они уверены, что развертывание этой сети влияет на иммунитет и способствует распространению коронавирусной инфекции.

Вышки сети 5G жгут в Великобритании

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