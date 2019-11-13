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Великолепный пингвин получил титул птицы года в Новой Зеландии: видео

13 ноября, 06:33

Вымирающий вид пингвинов победил в соревнованиях, которые устроено как настоящие выборы

Великолепный пингвин получил титул птицы года в Новой Зеландии. В упорной борьбе, которая продолжалась две недели, он обошел 4 х конкурентов. Вид желтоглазых пингвинов, который вымирает, уже поздравила премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Арден. Победитель получил 12 тысяч из более 43 тысяч голосов. Соревнования за почетное звание происходит как настоящие выборы, с предвыборными программами, штабами и подтасовкой голосов. Конкурс уже 14 лет проводит Королевское общество по охране леса и птиц. На материковой части Новой Зеландии таких пингвинов осталось только 225 пар.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как семерых спасенных пингвинят выпустили на свободу в Тасмании. В августе на стаю птенцов напали собаки. Из полусотни тогда уцелели лишь восемь. Два месяца их выхаживали волонтеры.

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А еще мы рассказывали трогательную и жутковатую историю о том, как парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора. Заботливый житель Британии решил купить онлайн двух больных пингвинов, чтобы их выходить, но обеспечил себя множеством проблем. Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники.

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Источник: Сегодня

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