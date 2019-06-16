Венесуэла заключила с Россией военный контракт на миллионы: Болтон раскрыл детали

США раскритиковали Мадуро за расходы на армию на фоне масштабного кризиса

Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов. Он был заключен в мае этого года, сообщил в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мадуро крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России 209 млн долларов за оборонный контракт с целью купить ее постоянную поддержку", — заявил он.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, поскольку необходимо уважать право на сотрудничество.

По его словам, "Российская Федерация имеет достаточно традиционные, достаточно развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой".

Спикер Кремля также констатировал, что "существуют контрактные обязательства Российской Федерации по ранее подписанным контрактам — на поставку [в Венесуэлу] специмущества".

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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