Венгры перекрывают баржами Тису, чтобы остановить мусор, плывущий из Украины

То, что не удается поймать техникой, собирают руками волонтеры

В Венгрии грузовыми баржами и спецтехникой останавливают пластиковый хлам, который плывет из Украины. В эти днимусор на уборку мусора вышли и на Закарпатье.

Венгры работают круглосуточно. Десятки тонн украинского мусора за выходные собрали с Тисы и вдоль ее берегов. "Сегодня" съездили в Венгрию и увидели масштабы экологической проблемы.

Мусор на берег Тисы вытаскивают круглосуточно. А чтобы горы хлама не заносило течением, реку частично перекрыли грузовыми баржами. То, что не удается поймать техникой, собирают руками волонтеры.

"Видите, эти два мешка – результат десятиминутной работы", – говорит волонтер Норберт Колесар.

Чтобы присоединиться к уборке Тисы, Норберт преодолел почти 200 километров. Волонтерам не платят. Только выдают дождевики, перчатки, обувь и мешки. Сейчас убирают в лесу.

"Сегодня" тоже принялись собирать мусор. Это – бутылки из под украинской водка, минеральной воды, пива. Весь этот мусор мы собрали в лесу. Украинский мусор сюда принесла река Тиса.

Отсюда до ближайшего украинского города Берегово – лишь 30 километров. И в этом году к уборке присоединились закарпатские защитники природы. Бейло Франц – из Рахова Закарпатской области, где он пытается приучить местных сортировать мусор.

"В Раховском районе только одна свалка есть – это в Рахове. Все, больше нет нигде. И все бросают в реку мусор, потому что его некуда девать", – говорит экоактивист Бейло Франц.

"Все это приносит течением из Украины и Румынии. Каждую минуту – до полусотни пластиковых бутылок плывет по поверхности Тисы", – говорит директор водного хозяйства господарсва Верхней Тисы региона Сабольч-Сатмар-Берег Янош Оноду.

На венгерской стороне от бытового мусора Тису спасают сотни волонтеров. А в Украине, говорит экоактивист Виктор Бучинский, он на такую ​​акцию собирает около десятка желающих.

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"В отличие от нас, украинцев, у венгров здесь развита целая система. Они не вешают ярлык "убогий", если собираешь мусор. Они это делают сознательно", – рассказывает экоактивист Виктор Бучинский.

Тонна отходов собрана за полдня. И это только то, что собрали вручную. Стекло и металл помещают отдельно. С пластиком -чуть больше хлопот.

"Мы откручиваем крышки от бутылки, потому что это разный вид пластика. Сортируем еще и по цветам", – объясняет волонтер Иштван.

Отсортированный пластик сразу пускают под пресс, чтобы доставить на мусороперерабатывающие заводы.

"Мы хотим привлечь внимание Украины. Потому реальных масштабов засоренности даже мы не знаем. Хотя и создали онлайн-карту, где обозначаем наиболее засоренные участки. Несколько месяцев мы исследовали все русло Тисы от Закарпатья по направлению в Сербию через Венгрию", – говорит руководитель проекта, председатель ассоциации мусороперерабатывающих предприятий Венгрии Гергей Гонко.

Несколько лет назад венгры попросили возместить расходы на уборку – тогда насчитали 35 тыс. евро, но в Украине не существует правового механизма уплаты таких работ. Поэтому в Венгрии надеются на более сознательное отношение украинцев к природе.

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