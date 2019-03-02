Весенний субботник в Северной Корее: в КНДР отмечают День сажанцев
Сотни жителей Пхеньяна вышли на улицы столицы КНДР, чтобы посадить деревья в память о Ким Ир Сене
В Северной Корее общенародная толока – сотни жителей Пхеньяна вышли на улицы столицы КНДР, чтобы посадить деревья.
Сегодня Корейская Народно-Демократическая Республика отмечает национальный день саженцев.
Эта весенняя традиция имеет чисто коммунистические корни – ровно 75 лет назад основатель КНДР Ким Ир Сен посадил деревья на одном из холмов.
Напомним, что в знак примирения между Северной и Южной Кореями их лидеры Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили на демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну – символ мира и процветания. Церемония состоялась во время их встречи в прошлом апреле. Политики даже засыпали корни дерева смесью почвы с разных концов полуострова: с горы Пэктусан на Севере и горы Халласан на Юге.
Как мы писали, два годуа назад Ким Чен Ын вместе со своей женой посетил Революционную школу в округе Мангендэ, где вместе с учащимися участвовал в Дне высадки саженцев.
В этом году он был вынужден пропустить праздник, поскольку возвращается из Вьетнама, где участвовал во втором саммите КНДР-США. Переговоры закончились ничем и даже были завершены преждевременно. Его американский визави Дональд Трамп также улетел на родину.
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