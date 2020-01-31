Смертельный коронавирус продолжает убивать: число жертв превысило 200 человек

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Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, уточнив данные о зараженных вирусом.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать Хубэй (более 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два — с летальным исходом).

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший), в провинции Хэйлунцзян — 44, из них двое скончались. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, числятся Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Во всех остальных регионах Китая также выявлены случаи заражения.

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Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

В Украине случаи заражения не подтвердились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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