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"Власти" Абхазии закрыли "границу" с Россией из-за коронавируса: подробности

7 апреля, 17:38

Денис Беспалов

Ограничения будут действовать до 20 апреля

После сообщений о том, что в России коронавирусом заразилось рекордное количество людей за сутки стало известно, что "власти" Абхазии приняли решение временно перекрыть границу с Россией по реке Псоу. Соответствующее распоряжение подписал и.о. "президента" Абхазии Валерий Бганба.

"Ограничить с 00:00 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки", – говорится в распоряжении.

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Напомним, главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что на оккупированных территориях Донбасса уже зафиксированы смерти с признаками коронавируса, но оккупанты пытаются это скрыть от населения. Однако появились сообщения, что на оккупированной территории Донецкой области уже зафиксировали два случая коронавируса. Подтвержден диагноз у женщины и ее ребенка, которые приехали из России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Абхазия граница коронавирус

Источник: ТАСС

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