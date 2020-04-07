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В России коронавирусом заразилось рекордное количество людей за сутки

7 апреля, 14:16

Станислав Кожемякин

Общее число инфицированных в РФ достигло почти 7,5 тысячи

За прошедшие сутки в России, где продолжают нарастать темпы распространения коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили еще 1154 новых пациента с этим диагнозом. Это является новым рекордом для РФ с начала эпидемии.

Таким образом, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием в РФ, в совокупности число инфицированных выросло до 7497 человек. Наибольшее их количество – в Москве, на которую приходится 5181 всех заразившихся.

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Кроме того, за последние сутки в России скончались 11 человек с подтвержденным коронавирусом, и теперь их насчитывается в стране 58.

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В то же время повторные анализы 88 человек не показали наличие вируса, в связи с чем их выписали из больниц. В целом от коронавирусной болезни выздоровели 494 россиянина.

Напомним, ранее российские эксперты сообщили об огромном ударе по экономике страны, который нанес коронавирус. По их прогнозам, в ближайшие два года экономика России сократится на 2,8–3,3%.

Также из-за этого в Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста. Выходить из дому москвичам дозволено, только чтобы вынести мусор, выгулять собаку, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, добраться на работу и обратно или в случае прямой угрозы жизни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс

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