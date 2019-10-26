Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Чилийские военные сообщили, что в ночь на воскресенье они не будут объявлять комендантский час

Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что отменяет все меры, принятые в рамках чрезвычайного положения, которое в стране ввели из-за протестов, сообщило в субботу агентство ЭФЭ.

Меры отменяются с 00:00 27 октября по местному времени. Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагал, что улицы Чили патрулируют военные.

Кроме того, чилийские военные сообщили, что в ночь на воскресенье они не будут объявлять комендантский час, который действовал в Сантьяго, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.

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Такие решения власти приняли на фоне нормализации ситуации в стране, отмечает ЭФЭ.

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Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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