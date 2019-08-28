Власти Гонконга готовы ввести чрезвычайное положение

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Власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе Закон о мерах при чрезвычайном положении. Об этом в среду сообщает газета South China Morning Post

."Определенно, мы не исключаем любые возможности на этой стадии, поскольку не знаем, какой будет эскалация протестов в будущем", — заявил изданию источник, подчеркнув, что пока ситуация "не достигла этой точки", и вышеупомянутый закон конкретно еще не обсуждался. Так он прокомментировал высказывание главы гонконгской администрации Кэрри Лам о возможности использования "любых законов, которые предоставляют легальные средства для того, чтобы остановить насилие и хаос".

Закон о мерах при чрезвычайном положении был разработан еще в английские колониальные времена, в него вносились поправки в 1999 году. Последний раз он применялся во время массовых беспорядков в городе в 1967 году. Данный нормативно-правовой акт может быть принят главой администрации Гонконга без согласования с законодательным советом в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу.

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Как поясняет газета, этот закон в случае его принятия дает главе исполнительной власти широкий спектр полномочий, включая возможность санкционирования арестов, депортации, контроля над всеми транспортными узлами, изъятия собственности, проведения обысков и т. д. По словам юристов, данный правовой акт отличается от статьи номер 18 Основного закона (гонконгская мини-конституция. – Ред), который предусматривает возможность введения в Гонконге законов КНР в случае состояния войны или беспорядков, ставящих под угрозу национальное единство.

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Напомним, что ранее іо время демонстрации полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван. Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.

Также напомним, что полицейские Гонконга впервые применили огнестрельное оружие против протестующих. Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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