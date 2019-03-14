Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Власти Венесуэлы утверждают о полном восстановлении электроснабжения в стране

Сегодня, 02:29

В Венесуэле учеба в школах временно остановлена еще на сутки

Фото: AFP
Власти Венесуэлы утверждают о полном восстановлении электроснабжения в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg Другие страны В Венесуэле учеба в школах временно остановлена еще на сутки

Подача электроэнергии в Венесуэле полностью восстановлена. Об этом сообщил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Сегодня до 100% восстановлена подача электроэнергии на национальном уровне", – сказал Родригес.

Правда, по его словам, на некоторых территориях все еще есть проблемы с электроснабжением из-за взрывов трансформаторов. Вице-президент призвал венесуэльцев к экономии электроэнергии.

Также с 14 марта вся трудовая деятельность в стране будет возобновлена. Но пока все школьные занятия приостановлены еще на 24 часа.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, свет, элекроэнергия, блэкаут

Вы сейчас просматриваете новость " Власти Венесуэлы утверждают о полном восстановлении электроснабжения в стране". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв

Сегодня, 00:59

В результате взрыва никто не пострадал

"У нас пересохло горло": после блэкаута жители Венесуэлы столкнулись с нехваткой воды

Вчера, 10:45

Люди пытаются пить из загрязненных водоемов

Просишь Господа, и электричество возвращается: Мадуро призвал венесуэльцев молиться за свет

Вчера, 02:43

Венесуэльский лидер попросил граждан экономить свет после блэкаута

Вашингтон готов применять любые меры против Каракаса — Помпео

Вчера, 03:26

Против Венесуэлы уже действуют санкции США

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию