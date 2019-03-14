Власти Венесуэлы утверждают о полном восстановлении электроснабжения в стране

В Венесуэле учеба в школах временно остановлена еще на сутки

Фото: AFP

Власти Венесуэлы утверждают о полном восстановлении электроснабжения в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg 2019-03-14T02:29:21+02:00 Другие страны В Венесуэле учеба в школах временно остановлена еще на сутки

Подача электроэнергии в Венесуэле полностью восстановлена. Об этом сообщил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Сегодня до 100% восстановлена подача электроэнергии на национальном уровне", – сказал Родригес.

Правда, по его словам, на некоторых территориях все еще есть проблемы с электроснабжением из-за взрывов трансформаторов. Вице-президент призвал венесуэльцев к экономии электроэнергии.

Также с 14 марта вся трудовая деятельность в стране будет возобновлена. Но пока все школьные занятия приостановлены еще на 24 часа.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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