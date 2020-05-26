Власти Японии запретили перепродажу антисептиков

Требования касаются этанола, спиртосодержащих спреев, гелей, а также салфеток с содержанием спирта более 60%

В Японии запретили перепродажу антисептиков и других дезинфицирующих средств на фоне спроса после отмены режима чрезвычайной ситуации. Соответствующие меры, одобренные правительством, вступили в силу.

Требования касаются этанола, спиртосодержащих спреев, гелей, а также салфеток с содержанием спирта более 60%. Нарушение установленного запрета и перепродажа по завышенным ценам, в том числе на интернет-площадках, будет караться годом тюремного заключения или штрафом в размере 1 млн иен (около 9,5 тыс. долларов). С 15 марта в Японии аналогичный закон применяется в отношении перепродажи медицинских масок.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

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8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране — в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

Ранее сообщалось, что в Японии стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

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