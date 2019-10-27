Во время протестов в Ираке погибли 63 человека

В Ираке в ходе антиправительственных протестов погибли 63 человека, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местных правозащитников.
Ранее сообщалось о 42 погибших.
Ранения получили более 2,5 тысяч человек. Кроме того, за два дня был нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений.
Кроме того, силы безопасности Ирака в субботу применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада. К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.
Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.
Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.
Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".
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