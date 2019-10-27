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Во время протестов в Ираке погибли 63 человека

27 октября, 01:59

Ранения получили более 2,5 тысяч человек

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

В Ираке в ходе антиправительственных протестов погибли 63 человека, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местных правозащитников.

Ранее сообщалось о 42 погибших.

Ранения получили более 2,5 тысяч человек. Кроме того, за два дня был нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений.

Кроме того, силы безопасности Ирака в субботу применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада. К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.

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Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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Ирак протесты багдад погибшие

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