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Военная интервенция США в Венесуэлу: в России сделали новое заявление

Сегодня, 13:54

Глава МИД РФ не исключает, что Вашингтон может решиться ввести войска в Венесуэлу

Фото: Flickr
Военная интервенция США в Венесуэлу: в России сделали новое заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91c/ea4/5c791cea47e69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91c/ea4/5c791cea47e69.jpg Другие страны Глава МИД РФ не исключает, что Вашингтон может решиться ввести войска в Венесуэлу

Российские власти считают, что США способны на военную интервенцию в Венесуэлу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 марта.

"Зная нынешние подходы администрации США, все возможно. Не исключаю, что администрация США может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все нормы международного права", – сказал он после встречи с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

В то же время, российский министр считает, что без поддержки Колумбии и Бразилии этим планам осуществиться не дано.

"Соседи Венесуэлы, в частности Бразилия и Колумбия, заявили, что не будут каким-либо образом поддерживать планы вооруженного вторжения в эту страну. Если соседи Венесуэлы сдержат свое слово и будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются", – добавил Лавров.

Напомним, ранее исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть любые варианты решения кризиса в Боливарианской республике.

Как мы писали, не исключает такую возможность и действующий глава государства Николас Мадуро, который приказал готовить танки, ракеты и солдат на случай иностранной интервенции в страну.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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Тег Россия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, лавров, интервенция

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ТАСС

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