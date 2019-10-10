Военная операция Турции в Сирии: Эрдоган пригрозил выпустить в ЕС миллионы беженцев

/ Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое – мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - заявил он.

С аналогичной угрозой Эрдоган выступил 5 сентября, призвав ЕС поддержать намерения Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.

Реклама

Турецкий президент также назвал "абсурдной" позицию Египта, который накануне заявил о незаконности любой турецкой операции в Сирии.

"Там и вовсе не вправе критиковать нашу операцию. Он (президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, – Ред.) сам является убийцей демократии в своей стране", - подчеркнул Эрдоган.

В тренде ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за закрытие границ страны для стремящихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

На волне острого миграционного кризиса 2015 года Евросоюз пообещал Турции 6 млрд евро на покрытие связанных с приемом мигрантов издержек в обмен на закрытие своих границ для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, стремящихся в Европу. Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме, чего не было сделано в связи с отказом Турции смягчать свое антитеррористическое законодательство. Кроме того, Брюссель пообещал ускорить переговоры по приему Турции в ЕС, которые к настоящему моменту оказались фактически заблокированными, в том числе под предлогом нелегальной геологоразведочной деятельности Турции на шельфе Кипра.

Закрытие Турцией своих границ в 2016 году позволило приостановить восточный маршрут, по которому мигранты попадали в ЕС через Турцию, Грецию и страны Балкан. Западный же миграционный маршрут – через Ливию и Средиземное море – в Италию продолжает действовать до сих пор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама