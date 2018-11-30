Военное положение: в Винницкой области запретили носить военную форму гражданским

Закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине 28 ноября 2018 года, вступил в силу

Из-за введение военного положения в Винницкой области запретили носить военную форму гражданским. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА. Отмечается, что соответствующее решение было принято 30 ноября 2018 года Советом обороны Винницкой области.

Носить военную форму одежды и ее элементы, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, могут военнослужащие Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований, образованных согласно законам Украины.

"На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления вероятной принадлежности к незаконным военным формированиям", – говорится в сообщении.

Закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине 28 ноября 2018 года, вступил в силу.

26 ноября на сайте Главы государства был опубликован указ Президента "О введении военного положения в Украине".

Поздно вечером 26 ноября Верховная Рада Украины после длительных дискуссий, споров и консультаций проголосовала за введение военного положения в 10 областях Украины.

Также читайте, как военное положение может изменить жизнь украинцев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как изменится жизнь страны после введения в 10 областях военного положения – как будут работать объекты инфраструктуры, почта, мобильная связь и т.д.