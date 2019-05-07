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Военное вмешательство в Венесуэлу: Могерини сделала четкое заявление

7 мая, 08:30

Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС

Федерика Могерини
Федерика Могерини. Фото: Flickr

Политический кризис в Венесуэле должен решаться путем мирного диалога, а не военного вмешательства. Об этом в понедельник заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на заседании международной контактной группы по Венесуэле в Коста-Рике.

"Наш приоритет сейчас – избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс, - приводит ее слова газета "Универсаль". - Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, а за счет создания условий для запуска политического процесса".

Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки – Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью американской газете "Вашингтон пост" признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Тег Венесуэла, Евросоюз, могерини

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ТАСС

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