Военные базы Ирана в Сирии: Израиль сделал грозное предупреждение

Сегодня, 01:03

Израиль полон решимости не дать Ирану и его сателлитам создать военные базы в Сирии

Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP
Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Израиль не позволит Ирану и связанным с Тегераном группировкам создавать военные базы в Сирии и производить там высокоточное оружие. Об этом заявил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Израиль полон решимости не дать Ирану и его сателлитам создать военные базы в Сирии. Мы прилагаем все усилия для этого, а также для того, чтобы не допустить попыток (Тегерана) производить высокоточное оружие в близлежащих и отдаленных (от Израиля) областях", - сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Как известно, министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. 

Ранее Израиль заявил, что будет предпринимать действия против присутствия Ирана на всей территории Сирии. С таким заявлением выступил в ходе посещения аннексированных Израилем Голанских высот министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Иранское присутствие в Сирии необоснованно, и мы не готовы согласиться на иранское присутствие в Сирии где бы то ни было", – сказал министр, чьи слова распространила во вторник пресс-служба израильского Минобороны.

"Мы (Израиль) будем действовать против любых иранских попыток закрепиться в Сирии, – продолжил Либерман. – В тот момент, как мы идентифицируем присутствие Ирана, мы будем действовать, не имеет значения, будет ли это на расстоянии 40 км, или 80 км (от границ Израиля)".
Израиль, Иран, Сирия
Источник:

ТАСС

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